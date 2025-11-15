Image: Shutterstock 2021年12月15日の記事を編集して再掲載しています。 むしろ、心配レベルで終わっていることがすごい。今、人類は火星を目指しているみたいですが、火星って遠いときには地球から3億km以上も離れていますし、地球とは異なる過酷な環境らしいじゃないですか。月に行くだけでも大変なのに、火星に行って人間はどんな行動をとるようになるのでしょうか？ 宇宙飛行士を目指