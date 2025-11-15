ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼«Í³»þÊó¤Ï10Æü¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢À¤³¦¥é¡¼¥á¥ó¶¨²ñ¡ÊWINA¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¾ÃÈñÎÌ¤¬81ÂÞ¤ÇºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¡£2°Ì¤Ï´Ú¹ñ¤Ç79ÂÞ¡¢3°Ì¤Ï¥¿¥¤¤Ç57ÂÞ¡¢4°Ì¤Ï¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç54ÂÞ¡¢5°Ì¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç52ÂÞ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°Ê²¼¡¢ÆüËÜ¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤¬47ÂÞ¡¢ÂæÏÑ¤¬40ÂÞ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬39ÂÞ¡¢Ãæ¹ñ¡Ê¹á¹Á´Þ¤à¡Ë¤¬3