¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÂè3Æü¡Ê2025Ç¯11·î15ÆüÀÅ²¬¸©ÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö¸æÅÂ¾ì¥³¡¼¥¹¡á7262¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿¶â»Ò¶îÂç¡Ê23¡áNTP¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Î63¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»15¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¿­¤Ð¤·¤Æ5·î¤Î´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¤Îº£µ¨2¾¡ÌÜ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£5ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¾®Ê¿ÃÒ¡Ê36¡áAdmiral¡Ë¤ÈËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¡Ê32¡áWaveEnergy¡Ë¡¢Íû¾°ßô¡Ê¥¤¡¦¥µ¥ó¥Ò¡¢33¡á´Ú¹ñ¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£