15Æü¸á¸å¡¢Ë­¸å¹âÅÄ»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷2¿Í¤¬»à½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·Ú¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ70Âå¤È60Âå¤Î±¿Å¾¼ê 2¿Í»à½ýÂçÊ¬ ·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å2»þÈ¾¤³¤í¡¢ÂçÊ¬¸©Ë­¸å¹âÅÄ»Ô¿¹¤Î¸©Æ»Ë­¸å¹âÅÄ°Â´ôÀþ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬Ë­¸å¹âÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦1Âæ¤ò±¿