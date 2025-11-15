フィギュアスケート男子の友野一希（第一住建グループ）が大一番で好発進だ。グランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦スケートアメリカ（１４日＝日本時間１５日、米ニューヨーク州レークプラシッド）のショートプログラム（ＳＰ）では、冒頭の４回転―３回転の連続トーループを成功させると、２本目の４回転サルコーも着氷。最後まで大きなミスなくまとめ、ガッツポーズを見せた。９５・７７点で首位につけ、キス・アンド・クライで