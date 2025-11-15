½µÌÀ¤±17Æü(·î)¤«¤é19Æü(¿å)¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤«¤éËÌÎ¦¤Ç¤ÏÀã¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï17Æü(·î)¤«¤é¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Àã¤ä±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï18Æü¤«¤é19ÆüÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ½µÌÀ¤±17Æü(·î)¤ÏËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤òÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤·¡¢Äãµ¤°µ¤«¤é±ä¤Ó¤ëÁ°Àþ¤¬ËÜ½£¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¶¯¤¤À¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢