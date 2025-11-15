今、「金」に注目が集まっている背景には、世界的なインフレの加速や金融政策の転換、そして法定通貨への信頼性の揺らぎがある。【こちらも】「有事の金」は2026年も上昇するのか金は古くから価値保存手段として扱われてきたが、現代でもその役割は変わらない。むしろ経済の不確実性が高まるほど、金の存在感は増している。所謂、リスクオフの際に注目を浴びるマーケットである。まず金は、インフレ対策に適している資産であ