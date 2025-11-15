国道107号「大石トンネル」開通へ岩手県は2025年11月12日、西和賀町で建設を進めてきた国道107号「大石トンネル」（全長約1420m）が、30日（日）15時に開通すると発表しました。【本復旧】国道107号「大石トンネル」のルートを見る（地図）国道107号は、太平洋側の岩手県大船渡市と日本海側の秋田県由利本荘市を東西に結ぶ道路です。このうち岩手県西和賀町では、2021年5月に発生した地震で大規模な地滑りも発生し、国道が全