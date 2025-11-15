BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、バンプレスト初となる「ハリウッドザコシショウ」のアイテム『ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ』が登場。アミューズメント専用景品として、2026年6月より全国のアミューズメント施設へ順次投入されます。さらに、この景品の登場を記念し、ハリウッドザコシショウ仕様にカスタマイズされた「誇張しすぎたクレーンゲーム機」の開発も決定しました。