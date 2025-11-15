◆大相撲九州場所７日目（１５日・福岡国際センター）２場所連続の優勝を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭３枚目・宇良（木瀬）に勝ち、無傷の７連勝とし単独首位を守った。立ち合いから何度も下にもぐられそうになったが許さず。相手の粘り強い攻めに引いてしまったが、最後は冷静に残して上手ひねり。過去５戦全勝の相手に勝利した。強さが際立っている。前日は、東前頭３枚目・平戸海（境川）に右前まわしを取られ