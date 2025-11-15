日韓国交正常化60周年を記念したコンサート「THE HARMONY 60th」が、2025年11月26日(水)・27日(木)の2日間、グランキューブ大阪にて開催！両国を代表するアーティストたちが世代やジャンルを越え、音楽を通じて日韓の絆を深めます。27日(木)にはKARAが登場し、スペシャルステージを繰り広げます！ 日韓国交正常化60周年記念コンサート「THE HARMONY 60th」 開催日：2025年11月26日(水)・27日(木)会場：グランキュ