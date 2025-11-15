¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎJD¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Î¸ÍÅÄÃæ±ûÀï¤Ç¡¢´°Éõ¤·¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹âºê¤Î¾åÌî¡á¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤Î¥Ë¥È¥êJD¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè3Æü¤Ï15Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹âºê¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÅìÃÏ¶è2°Ì¡Ë¤È¥È¥è¥¿¡ÊÀ¾ÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤¬16Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹âºê¤Ï¾åÌî¤¬10»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢3°ÂÂÇ¤Ç´°Éõ¡£¼·²ó¤Ë»Ô¸ý¤ÎÅ¬»þ