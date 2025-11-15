◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム）侍ジャパンは１５日、韓国戦のスタメンを発表した。巨人・岡本和真内野手が「４番・ＤＨ」でスタメン出場。今オフにポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を目指す主砲のバットに期待がかかる。先発マウンドはオリックス・曽谷龍平投手。今季８勝を挙げた左腕の投球に注目が集まる。以下、侍ジャパンのスタメン。【侍ジャパン】１