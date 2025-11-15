道東の厚岸町では特産のカキが堪能できる「あっけし牡蠣まつり」が開かれ多くの人で賑わっています。身がプリっとしていてクリーミーな味わいがたまらないカキ。厚岸町できょうから開催されているのが「あっけし牡蠣まつり」です。高い水温で生育が遅れたため3年連続で11月の開催になりましたが、多くの人が地元特産のカキを堪能していました。（客）「やっぱりカキは厚岸だなと思いました・味が濃くて身も大きくてと