◆大相撲九州場所７日目（１５日・福岡国際センター）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭２枚目・若元春（荒汐）に上手投げに屈し、５敗目となった。過去１２勝６敗と分がいい相手に、右四つから出て行ったが、土俵際で逆転の上手投げを食らい、手を付いた。苦しい土俵が続いている。先場所痛めた右膝の状態がよくないのか、前日の東前頭４枚目・玉鷲（片男波）戦でも、土俵際まで押し込んだが、左からの突き落としにあっさりと