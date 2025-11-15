◆大相撲九州場所７日目（１５日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭４枚目・玉鷲（片男波）に勝って、５勝目（２敗）を挙げた。立ち合いで相手の強烈な突き押しを受け止めた。途中、お互いに距離を取って様子を見る場面もあったが、冷静に右を差して寄り切った。過去１１勝３敗と圧倒している相手を下した。立ち合いの一瞬の変化で、西前頭２枚目・若元春（荒汐）に敗れた前日の敗戦を引きずらなかった。この