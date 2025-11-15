◆全国高校サッカー選手権静岡県大会▽決勝浜松開誠館０―０（ＰＫ５―４）藤枝東（１５日、ＩＡＩスタジアム）決勝が行われ、浜松開誠館が藤枝東を下し、３年ぶりの優勝を飾った。両校ともお互いに決定機を作りながら決め切れず、延長戦でも決着がつかず勝負は０―０でＰＫ戦へ。先攻の開誠館は２人目が外したが、ＧＫ吉田壮馬（３年）が藤枝東の２人目を止めてタイに。そして吉田が６人目のキックも止めて、５―４で全国切