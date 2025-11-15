小樽市立病院では院内を市民に開放して「病院まつり」が開かれました。（２０２５年１１月１５日）このイベントは市民に広く病院のことを知ってもらおうと11年まえからほぼ毎年開かれています。会場では胃カメラや手術ロボットなど医師が手術や検査で使う器具を市民が直接操作して体験できるコーナーや、救急車の内部が見学できたりなど病院のことを知ってもらう様々な催しが開かれました。地元の小中学校の子どもたち