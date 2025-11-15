仲間や家族とタスキをつなぐ「ひろしまリレーマラソン」が広島市内のサッカースタジアムで開かれました。8回目を迎えた「ひろしまリレーマラソン」は、会場をエディオンピースウイング広島に移して開催され、約1800人が参加しました。普段は走ることができないピッチサイドやコンコースにつくられた1.3キロのコースを制限時間内に何周できるかを競いました。■参加者「サッカー場をこん