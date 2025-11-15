富山県滑川市は１５日、民家近くで目撃されたクマ１頭を「緊急銃猟」により駆除したと発表した。同県内での緊急銃猟による駆除は４例目。市によると、同日午前１１時頃、同市本江の民家近くでクマが目撃され、市は緊急銃猟の判断をした。午後１時半頃、猟友会員が茂みの中にいた体長７０センチほどのメスのクマに計３発を発砲して駆除した。