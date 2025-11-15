トランプ氏が自身の強力な支持者だったM・T・グリーン氏の支援を撤回すると発表した/Bryan Dozier/AFP/Middle East Images/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は14日、共和党のマージョリー・テイラー・グリーン下院議員への支持を正式に撤回すると表明し、本人への個人的な攻撃を展開した。一方のグリーン氏は、トランプ氏が性犯罪者ジェフリー・エプスタイン元被告に関する文書公開を阻止するために自分を見せしめにしようとし