11月15日、京都競馬場で行われた10R・アンドロメダステークス（L・3歳上オープン・芝2000m）は、団野大成騎乗の5番人気、ウエストナウ（牡4・栗東・佐々木晶三）が勝利した。1/2馬身差の2着に2番人気のシェイクユアハート（牡5・栗東・宮徹）、3着にマイネルケレリウス（牡5・美浦・奥村武）が入った。勝ちタイムは1:58.9（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、リビアングラス（牡5・栗東・矢作芳人）は、6着敗退。