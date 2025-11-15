11月15日、京都競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1200m）は、北村友一騎乗の1番人気、プリンセスモコ（牝2・栗東・藤原英昭）が快勝した。3馬身差の2着にアーディアイリ（牝2・栗東・緒方努）、3着にエコロレバン（牝2・栗東・大久保龍志）が入った。勝ちタイムは1:12.3（良）。2番人気で高杉吏麒騎乗、ミラヴェリタ（牝2・栗東・吉村圭司）は、11着敗退。【京都3R】外国産ブームバップビートが３馬身半差快勝単勝1.7倍の支持