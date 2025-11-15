11月15日、京都競馬場で行われた3R・2歳未勝利（ダ1800m）は、西村淳也騎乗の1番人気、ブームバップビート（牡2・栗東・中内田充正）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にサンライズケヴィン（牡2・栗東・平田修）、3着にナウオアネヴァー（牡2・栗東・寺島良）が入った。勝ちタイムは1:53.6（良）。2番人気でC.デムーロ騎乗、ジーティースティア（牡2・栗東・藤野健太）は、6着敗退。【新馬/京都5R】良血グレースジェンヌがデビュ