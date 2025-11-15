美しい景色とともに音楽やグルメなどを楽しむ野外フェスティバル「Setouchi Contemporary 2025」が玉野市の宇野港周辺で初めて開催されました。 岡山市のイシカワホールディングスなどが玉野市の活性化を目指して開催したもので、15日と16日の２日間で延べ２万5000人の集客を目指しています。 初日はミュージックフェスティバルが開かれ、国内外の10組のアーティストが会場を盛り上げました。 実行