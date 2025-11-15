最も多くのレースを戦ったフェラーリ最も多くのレースを戦ったフェラーリとして一目置かれる、ロバート・プーリン氏がオーナーの308 GTB ヴェトロレジーナ。1977年にナンバー登録され、1980年にジョン・スウィフト氏が購入。すぐに、クラブレーサーへチューニングされたらしい。【画像】戦い続けたヴェトロレジーナフェラーリ308 GTB レーサーGTSとグループBマシンも全115枚といっても、装備的にはロールケージの実装と、消