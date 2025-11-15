157台だけ作られたFRPボディの右ハンドルメタリック・ブルーのボディへ映える、ホワイト・ホイール。ロバート・プーリン氏が所有するフェラーリ308 GTB レーサーは、グレートブリテン島中東部、ノース・ヨークシャー州のヒルクライム・コースが良く似合う。【画像】戦い続けたヴェトロレジーナフェラーリ308 GTB レーサーGTSとグループBマシンも全111枚一見するとハードコアなフェラーリだが、実は公道走行可能。今日は、ナ