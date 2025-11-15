高齢ドライバーの事故を減らそうと、教習所を訪れた高齢者に安全運転を呼び掛けるリーフレットが配られました。12日、浜松市中央区の上池自動車学校では高齢者講習の受講者にリーフレットが配られ、県警の警察官が体調や天候、道路状況などを踏まえて安全に運転するよう呼び掛けました。県警によりますと2025年10月末時点で、高齢ドライバーによる事故で亡くなったのは22人で、2025年の同じ時期と比べ5人