山伏たちが家々を回りながら浄財を募る晩秋から年末にかけての山形県庄内地方の風物詩「松の勧進」が鶴岡市で15日、始まりました。15日午前8時半ごろー。羽黒山のふもとの門前町に「松の勧進」の始まりを告げるほら貝の音が響き渡りました。150年以上続くこの伝統行事は、羽黒山の出羽三山神社で大晦日から元日にかけて行われる祭り「松例祭」の浄財を募ります。毎年11月15日に始まり、初日の15日はおよそ10人の山伏たちが羽