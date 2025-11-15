◇侍ジャパンシリーズ2025日本ー韓国(15日、東京ドーム)韓国戦に挑む、野球日本代表・侍ジャパン。15日に行われる初戦スタメンが発表されました。「1番・センター」は岡林勇希選手(中日)。「2番・サード」には今回がトップチーム初選出となる野村勇選手(ソフトバンク)が続きます。クリーンアップには日本が誇る強打者、森下翔太選手(阪神)、岡本和真選手(巨人)、牧秀悟選手(DeNA)が並び、続いて小園海斗選手(広島)が起用されまし