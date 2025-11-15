きょうの県内は高気圧に覆われて穏やかな秋晴れとなりました。あすも1日をとおして晴れる見込みです。日中の最高気温は富山市で16.3度、高岡市伏木で15.9度と、ともに平年並みでした。富山市の富岩運河環水公園では木々が色づく中、家族連れなどが穏やかな休日を過ごしていました。あすも引き続き高気圧に覆われて1日を通して晴れる見込みです。あす朝の予想最低気温は富山市、高岡市伏木ともに6度と、けさと同じくらいになりそう