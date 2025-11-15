仙台市内ではけさ、住宅の敷地内にクマ2頭が出没し、このうち1頭はカキの木の上にとどまりました。2頭は麻酔銃で眠らせた後駆除されました。きょう午前6時半頃、仙台市青葉区の住宅で、「カキの木にクマが登っている」と警察に通報がありました。通報を受けた警察が現場に駆け付けたところ、親子とみられるクマ2頭がカキの木の上にいました。このうち、親グマの手にはイノシシ用のわなのワイヤーが絡まっていて、木から降りること