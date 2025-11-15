木原官房長官は中国が日本への渡航自粛を呼びかけたことについて、「日本側の認識とは相容れない」などとして、中国側に申し入れを行ったことを明らかにしました。木原官房長官「こうした認識は日本側の認識とは相容れず、首脳間で確認した戦略的互恵関係の推進と建設的かつ安定的な関係の構築という大きな方向性とも相容れるものではありません」木原官房長官は、視察先の新潟市でこのように述べたうえで、中国側に申し入れを行い