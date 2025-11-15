ディー・アップが展開する人気シリーズ『ラッシュフォーカス』から、韓国アイドルのような束感まつげを叶える“ボリュームタイプ”が新登場♡ 2025年11月19日（水）より全国のドン・キホーテで先行発売され、2026年3月中旬からは全国のバラエティショップやドラッグストア、公式オンラインショップでも順次展開予定。つけるだけで、今っぽく印象的な目元が手に入ります。 トレンドの“束感ま