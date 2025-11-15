きょうも各地でクマの出没が相次いでいます。群馬県藤岡市の山林ではきょう午前、イノシシ狩りをしていた男性がクマに襲われ、重傷を負いました。きょう午前9時半ごろ、藤岡市三波川の山林で、「男性がクマに襲われた」と119番通報がありました。警察によりますと、クマに襲われたのは、猟友会に所属するハンターの60代の男性で、顔や頭などをけがしていて重傷です。当時、男性はあわせて6人のグループでイノシシ狩りをしていて、