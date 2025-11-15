あすも高気圧に覆われて全国的に晴れるでしょう。日中は風も穏やかで、青空に映える紅葉が見られる地域が多くなりそうです。ただ、東京など関東南部では、雲がやや多くなる見込みです。夜になると、北海道では日本海側から雨の降り出すところがあるでしょう。あすの気温です。あす朝は、けさより冷え込むところが多くなりそうです。最低気温は東京で10℃、新潟は4℃でしょう。日中の気温は、きょうと同じか少し高いところが多くな