1977年11月15日、当時13歳だった横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから48年。被害者救出を願う県民集会が開かれ、家族らが悲痛な思いを訴えました。新潟市で開かれた「忘れるな拉致 県民集会」。横田めぐみさんが拉致された日に合わせて毎年開かれています。来年90歳を迎えるめぐみさんの母・早紀江さんはオンラインで出席し、半世紀近く我が子に会えない悲痛さをにじませました。(早紀江さん)「どうにもならないほどの苦労をし