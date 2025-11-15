9人組アイドルグループ・Snow Manの勢いが止まりません。11月5日に発売したばかりの5thアルバム『音故知新』は、ミリオンを突破する大ヒットを記録。各メンバーは、ドラマや映画をはじめバラエティー番組でも大活躍中です。 そんなSnow Manの中で、変わった活動で人気を得ているのが佐久間大介さん。アニメオタクとして知られる佐久間さんは、ここ最近では人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のキャラクターであるメジロマッ