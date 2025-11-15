15日、新潟市中央区の寄居中学校付近を訪れた木原稔官房長官。1977年11月15日、当時中学1年生だった横田めぐみさんが下校途中に拉致された現場です。官房長官はめぐみさんの家族の案内を受けながら視察し、「理不尽なこの事件を遺憾に思う」と話しました。(木原官房長官)「人命にかかわる拉致問題 一刻も早く解決しなければならない」帰国を待ち続け、それが果たされなかったこの48年間。家族は新たな政権に期待を込めています。