自民党の小林政調会長が北秋田市を訪れ、市町村や経済団体、それに子育て中の母親などから、相次ぐクマ被害についてヒアリングを行いました。クマによるくらしへの影響や必要な支援などについてヒアリングをしようと被害が相次ぐ秋田を訪れた小林政調会長。15日は、県北部の市町村長や経済団体、それに、子育て中の母親などが集まりました。自民党小林鷹之政調会長 『政権与党として責任をもってこの地域の皆さんの不安の解消に応