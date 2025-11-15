ファミリーレストラン「ジョイフル」は、12月2日（火）15時00分から、テレビアニメ『ONE PIECE』とコラボレーションしたキャンペーンを開催する。【写真】ゾロの三刀流をイメージ！こだわりのコラボメニュー一覧■1弾は全7品を提供今回第1弾と第2弾に分けて開催されるのは、作品の世界観に徹底的にこだわったコラボメニューが楽しめる期間限定のキャンペーン。全期間販売メニューには、ルフィの大好物のお肉がいっぱいのグ