［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアムアフリカ勢との親善試合は、蓋を開けるまで何が飛び出すかわからない。それでも彼らが主戦場としている欧州開催なら質も担保出来るが、日本開催では誰がピッチに立つのか予測も難しい。2009年に宮城で戦ったトーゴは、フル代表にはほど遠い陣容で日本が５−０で一蹴したが、逆に３年前には想像以上の質を備えたチュニジアに０−３で完敗し、ワールドカップへの出