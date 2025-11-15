苫小牧市できょう（２０２５年１１月１５日）午後、2階建ての住宅が燃える火事がありました。火はおよそ2時間半に消し止められこの火事によるけが人はいないということです。住宅から立ち上る白い煙ー火事があったのは苫小牧市澄川町6丁目の2階建ての住宅です。午後1時ごろ、付近の住民から「2階から炎と煙が見えます」と消防に通報がありました。この火事で建物の内部が焼け、火はおよそ2時間半後に消し止められました。こ