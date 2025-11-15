MLB・ブルージェイズのイェサベージ投手が日本時間15日までに自身のSNSを更新。プロポーズが成功したことを発表しました。SNSではイェサベージ投手が浜辺で恋人を前に片膝をつき、指輪を差し出すと恋人は胸いっぱいの表情を見せます。さらに指輪をはめた左手の写真も投稿し恋人を抱き上げ、プロポーズの成功を分かち合いました。現在22歳のイェサベージ投手は2024年、ドラフト1巡目でブルージェイズに入団。マイナーリーグのシング