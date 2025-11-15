ザ・ドリフターズの加藤茶さん（82）が、15日に自身の公式Xを更新し、体調が回復し、16日のイベントへ出演することを発表しました。加藤さんは、10日に所属事務所の公式Xで、体調不良のため12日に予定していた『ザ・ドリフターズ展』のオープニングゲストとしての出演を見合わせることを発表していました。15日に更新された公式Xで、加藤さんは「皆さん心配おかけしてすんずれいしました。元気になりました。」と投稿し、16日に