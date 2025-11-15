◇全日本体操団体選手権（2025年11月15日群馬・高崎アリーナ）団体2班の競技が行われ、男子は徳洲会体操クラブが快勝し、4連覇を達成した。パリ五輪3冠の岡慎之助（22）は3種目で演技をし、つり輪では全体1位の得点をマークした。6年ぶりの優勝を狙ったセントラルスポーツは2位。10月の世界選手権で個人総合3連覇を達成した橋本大輝（24＝日本生命）は全6種目に出場したが、平行棒、鉄棒でミスが出て優勝には届かなかった