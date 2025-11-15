記者会見する大分県サッカー協会の五所睦雄専務理事＝15日午後、大分市大分県サッカー協会は15日、全国高校サッカー選手権大分予選の準決勝で、インフルエンザの療養期間中の3選手を出場させたとして、大分高サッカー部の岡松克治監督（47）を厳重注意したと発表した。同校は16日の決勝に進出している。岡松監督が当面指導から外れ、決勝の会場に入らないなどの措置が取られたため、試合は予定通り実施する。協会によると、2〜