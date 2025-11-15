１１月１５日の福島８Ｒでアオラキ（牡５歳、美浦・田村康仁厩舎、父ゴールドシップ）は、２周目の向こう正面で故障を発症し転倒。左第１指関節開放性脱臼と診断を受け、予後不良となった。白毛馬として人気を集め２０２２年にデビューした同馬は、ＪＲＡでは勝ち星を挙げることができず、地方へと移籍し２４戦３勝の成績で、ＪＲＡへの再転入初戦だった。同レースでファームツエンティ（亀田温心騎手）は、先に競走を中止した