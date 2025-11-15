◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル、良）２０２３年ジャンタルマンタルを始め１８年アドマイヤズーム、２１年セリフォスなど、勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる伝統の２歳重賞は８頭立てで争われ、３番人気で北村友一騎手が騎乗したキャンディード（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父トーセンラー）は、まさかの最下位８着に終わった。同馬は、小倉での新馬戦、前走の中京２歳Ｓを連