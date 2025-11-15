ヤクルトの清水昇投手と大西広樹投手が１５日、東京・府中市の東京競馬場でトークショーを行った。最終レース終了後のパドックには、競馬ファンに加えてユニホームや応援タオルを掲げたヤクルトファンの姿も。両投手とも競馬場を訪れるのは初めてで「テレビで見るより迫力があって楽しかった」と清水。残念ながら馬券は２人ともマイナスだったようで、「この悔しさを来シーズンに持ち込みたい」と、改めて最下位からの巻き返し